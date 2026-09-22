{"_id":"6ab2ac59d5366016f606249a","slug":"video-ambala-minister-krishan-bedi-takes-a-tough-stance-on-the-negligence-of-municipal-corporation-officials-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"अंबाला : नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही पर मंत्री कृष्ण बेदी का कड़ा रुख","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंबाला सिटी। पंचायत भवन के सभागार में मंगलवार को आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल बेदी ने लोगों की समस्याएं सुनीं। बैठक के दौरान मंत्री ने नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया और संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए। दरअसल, जगाधरी गेट निवासी सौरभ गंभीर ने दुकान के नक्शे और नोटिस से जुड़ा विवाद उठाया था। पिछली बैठक में मंत्री ने इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई थी, जिसमें कष्ट निवारण समिति के सदस्य को भी शामिल किया गया था। मंगलवार को सदस्य ने बैठक में खुलासा किया कि निगम अधिकारियों ने उन्हें जांच में बुलाए बिना ही फैसला कर दिया। इस पर नाराज मंत्री बेदी ने उपायुक्त सचिन गुप्ता को दोषी अधिकारी से जवाब मांगने के निर्देश दिए। हालांकि, निगम के एएमसी ने मंच से माफी मांगते हुए भविष्य में सतर्क रहने का आश्वासन दिया। बैठक में कुल 12 शिकायतों में से 5 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया, जबकि 7 के लिए विशेष कमेटियां गठित की गईं। इस दौरान अंबाला कैंट में अवैध स्लाटर हाउस की शिकायत पर मंत्री ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि दोबारा काम शुरू करेंगे तो अंदर ठोंक देंगे। मामले की जांच रिपोर्ट अगली बैठक में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।

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