Ambala News: महेश नगर में हटाया अतिक्रमण, बोर्ड और सामान किया जब्त

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संवाद न्यूज एजेंसीअंबाला। छावनी के महेशनगर क्षेत्र में नगर परिषद प्रशासन ने मंगलवार को अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण और यातायात समस्या को देखते हुए यह अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क, सर्विस लेन और नालों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया और भारी मात्रा में सामान जब्त किया गया।नगर परिषद को महेशनगर इलाके में दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी वालों द्वारा अतिक्रमण की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों के कारण क्षेत्र में अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती थी। सड़क किनारे बेतरतीब तरीके से खड़ी रेहड़ियों और दुकानदारों के बाहर रखे सामान से यातायात बाधित होता था। इससे वाहन चालकों और पैदल यात्रियों के लिए दुर्घटना का खतरा बढ़ गया था।उप-नगर आयुक्त देवेंद्र नरवाल तक भी यह मामला पहुंचा था। शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने एक टीम का गठन किया। इस टीम ने मंगलवार को कार्रवाई को अंजाम दिया। अभियान के दौरान नालों और सर्विस लेन पर रखे बोर्ड, कुर्सियां और अन्य सामान जब्त किए गए। अधिकारियों ने बताया कि दुकानदारों को पहले भी कई बार चेतावनी दी गई थी। हालांकि, इन चेतावनियों के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था।अतिक्रमण से यातायात बाधितमहेशनगर क्षेत्र में अतिक्रमण एक गंभीर समस्या बन गया था। सड़क और सर्विस लेन पर अवैध कब्जों के कारण वाहनों की आवाजाही मुश्किल हो गई थी। पैदल चलने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस अव्यवस्था से दुर्घटनाओं का अंदेशा लगातार बना हुआ था। स्थानीय निवासियों और यात्रियों को रोजमर्रा की जिंदगी में बाधा आ रही थी। उप-नगर आयुक्त देवेंद्र नरवाल के संज्ञान में मामला आने के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई। शिकायतों के आधार पर एक विशेष टीम बनाई गई। इस टीम ने मंगलवार को अभियान चलाकर अवैध निर्माण और सामान हटाए। जब्त किए गए सामान में बोर्ड, कुर्सियां और अन्य वस्तुएं शामिल थीं।सड़क व नालों पर अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बार-बार चेतावनी देने के बाद भी जो लोग व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं, उनका सामान जब्त किया गया है। यदि दोबारा अतिक्रमण मिला तो सीधे चालान काटे जाएंगे और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।- सुनील दत्त, मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर परिषद,अंबाला सदर।