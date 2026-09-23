आप गिनते-गिनते थक जाएंगे, हम नौकरी देते नहीं थकेंगे - CM योगी

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित चरगांवा में नवनिर्मित राजकीय महिला शरणालय भवन का लोकार्पण किया। कहा, यूपी में 96 लाख MSME यूनिट लगी हैं, जिनमें 3 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है और मिशन रोजगार के तहत साढ़े नौ लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। गोरखपुर में मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरण कार्यक्रम में उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, 'आप गिनते जाइए, हम नौकरी बांटते जाएंगे। आप गिनते-गिनते थक जाएंगे, हम नौकरी देते-देते नहीं थकेंगे।' उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने गोरखपुर में फोरलेन, एक्सप्रेसवे, एयर और रेल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं दी हैं, जिसके बारे में पहले कोई सोचता भी नहीं था।

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