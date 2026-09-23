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आरोप है कि दिल्ली स्थित फ्लैट में पति का व्यवहार और खराब हो गया। महिला ने पति पर पीरियड्स के दौरान जबरन शारीरिक संबंध बनाने और अप्राकृतिक संबंध के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। विज्ञापन



विरोध करने पर मारपीट करने और अश्लील फिल्में देखकर उसी तरह संबंध बनाने के लिए दबाव डालने की बात भी कही है। महिला की तहरीर पर शाहपुर पुलिस ने 22 सितंबर की शाम पति, सास, ससुर, देवर और देवरानी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि दिल्ली स्थित फ्लैट में पति का व्यवहार और खराब हो गया। महिला ने पति पर पीरियड्स के दौरान जबरन शारीरिक संबंध बनाने और अप्राकृतिक संबंध के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है।विरोध करने पर मारपीट करने और अश्लील फिल्में देखकर उसी तरह संबंध बनाने के लिए दबाव डालने की बात भी कही है। महिला की तहरीर पर शाहपुर पुलिस ने 22 सितंबर की शाम पति, सास, ससुर, देवर और देवरानी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विज्ञापन विज्ञापन गोरखपुर के शाहपुर क्षेत्र की 25 वर्षीय महिला ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) में असिस्टेंट इंजीनियर पति समेत ससुराल के पांच लोगों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट और गंभीर शारीरिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं।

महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी नौ दिसंबर 2022 को दिल्ली में रहने वाले युवक से हुई थी। शादी में मायके पक्ष ने करीब 60 लाख रुपये खर्च किए थे। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल वाले एक करोड़ रुपये दहेज नहीं मिलने का ताना देने लगे।

महिला के मुताबिक, सास-ससुर कहते थे कि बेटे की सरकारी नौकरी के कारण एक करोड़ रुपये दहेज मिल रहा था लेकिन उसकी वजह से नुकसान हो गया। महिला का आरोप है कि गोरखपुर स्थित ससुराल में सास, ससुर, देवर और देवरानी उससे मारपीट और गाली-गलौज करते थे।

अप्राकृतिक संबंध के लिए दबाव डालने का आरोप

इसके बाद वह फरवरी 2023 में पति के साथ दिल्ली चली गई। आरोप है कि दिल्ली स्थित फ्लैट में पति का व्यवहार और खराब हो गया। महिला ने पति पर पीरियड्स के दौरान जबरन शारीरिक संबंध बनाने और अप्राकृतिक संबंध के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। विरोध करने पर मारपीट करने और अश्लील फिल्में देखकर उसी तरह संबंध बनाने के लिए दबाव डालने की बात भी कही है।













महिला ने ससुराल वालों पर उसके जेवर, कपड़े और स्त्रीधन अपने पास रखने तथा कमरे में बंद कर भोजन नहीं देने का आरोप लगाया। ससुर पर शराब के नशे में कमरे में आकर अशोभनीय हरकत करने का भी आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक उससे मायके से 50 लाख रुपये और लाने का दबाव बनाया जाता था।