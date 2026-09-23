{"_id":"6ab3c592b9d191532008d807","slug":"video-battle-for-supremacy-erupts-between-two-factions-of-the-transgender-community-in-barhalganj-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"बड़हलगंज में किन्नरों के दो गुटों में छिड़ी वर्चस्व की जंग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

क्षेत्र में यजमानों और बधाई वसूली के वर्चस्व को लेकर किन्नर समाज के दो गुटों के बीच जारी विवाद बुधवार को बड़हलगंज कोतवाली परिसर में सार्वजनिक अखाड़े में तब्दील हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों से दर्जनों बोलेरो व कारों के काफिले से करीब 400 किन्नर कोतवाली में उतर पड़े। परिसर में ही आमने-सामने आए दोनों गुटों ने ताली बजाकर अपनी गुप्त भाषा में एक-दूसरे को अपशब्द कहना शुरू कर दिया, जिससे भारी पुलिस बल के सामने ही हिंसक संघर्ष और मारपीट जैसी गंभीर स्थिति बन गई।

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