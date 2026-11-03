शिक्षिका हत्याकांड: पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा ने की आरोपियों की 24 घंटे में गिरफ्तारी की मांग

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झंगहा थाना क्षेत्र की रहने वाली शिक्षिका हत्याकांड के पीड़ित परिवार से सपा नेता एवं पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा ने मुलाकात की। इसके बाद फुटहवा इनार स्थित अजय कुमार सिंह टप्पू के कैंप कार्यालय पर प्रेसवार्ता कर उन्होंने आरोपियों की 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग उठाई। साथ ही कहा कि न्याय मिलने तक पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी।

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