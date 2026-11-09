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गोरखपुर: जैन मंदिर में भगवान महावीर मोक्ष कल्याण कार्यक्रम पर हुआ सामूहिक पूजन-पाठ

अनुराग रंजन

Updated Mon, 09 Nov 2026 09:46 AM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 09:46 AM IST







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गोरखपुर के आर्यनगर स्थित जैन मंदिर में श्री श्री 1008 भगवान महावीर मोक्ष कल्याण कार्यक्रम के तहत सामूहिक पूजन-पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने निर्वाण लाडू अर्पित किए और आरती कर भगवान महावीर की आराधना की। ... और पढ़ें

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