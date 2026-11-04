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भाजपा की पदयात्रा: विधायक प्रदीप शुक्ला बाेले- 2027 में 350 सीटें जीतने जा रही है भाजपा

अनुराग रंजन

Updated Wed, 04 Nov 2026 04:22 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 04:22 PM IST







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सहजनवां विधायक प्रदीप शुक्ला ने कहा कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में 350 सीटें जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी की इस पदयात्रा के माध्यम से विपक्ष की ओर से फैलाए जा रहे भ्रम को दूर किया जाएगा। ... और पढ़ें

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