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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के गोरखपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट से लेकर चौरीचौरा तक जगह-जगह सपा कार्यकर्ता जुटे और पार्टी के समर्थन में नारेबाजी की। एयरपोर्ट से अखिलेश यादव पीडीए रथ पर सवार होकर चौरीचौरा के लिए रवाना हुए। उनके काफिले के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी चलते नजर आए। रास्ते में कई स्थानों पर स्वागत की तैयारियां की गईं।

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