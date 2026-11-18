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आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से छह वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जांच और प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है। वहीं, गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी परामर्श उपलब्ध कराया जाता है। परसोहिया में भवन के अभाव में इन सेवाओं का संचालन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण महिलाओं का आरोप है कि हर महीने समय से पोषाहार का वितरण भी नहीं हो पाता है। टीकाकरण के लिए भी उन्हें इधर-उधर भटकना पड़ता है। इससे बच्चों और महिलाओं को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ रही है।इस संबंध में सीडीपीओ रविंद्र कुमार यादव ने बताया कि गांव में मीना मौर्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर तैनात हैं। भवन न होने के कारण वह कभी ग्राम प्रधान के घर तो कभी विद्यालय में बैठकर टीकाकरण और पोषाहार वितरण का कार्य करती हैं। इससे ग्रामीणों को असुविधा होती है। आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए संबंधित स्तर पर लिखा-पढ़ी की जा रही है।