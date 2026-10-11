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गोरखपुर: शारदीय नवरात्र के पहले दिन गोलघर काली मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

अनुराग रंजन

Updated Sun, 11 Oct 2026 08:55 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 08:55 PM IST







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गोरखपुर के गोलघर स्थित प्राचीन काली मंदिर में शारदीय नवरात्र के पहले दिन रविवार सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह चार बजे मंगला आरती के बाद भक्तों की लंबी कतारें लग गईं। मां शैलपुत्री की पूजा के साथ नवरात्र का शुभारंभ हुआ। ... और पढ़ें

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