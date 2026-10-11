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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Devotees at Budhiya Mata Temple on the First Day of Sharadiya Navratri

गोरखपुर: शारदीय नवरात्र के पहले दिन बुढ़िया माता मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Sun, 11 Oct 2026 10:25 PM IST
अनुराग रंजन
Anurag Ranjan अनुराग रंजन
Updated Sun, 11 Oct 2026 10:25 PM IST
Devotees at Budhiya Mata Temple on the First Day of Sharadiya Navratri
नवरात्र के प्रथम दिन गोरखपुर के बुढ़िया माई मंदिर पर दर्शन करने के लिए लगी श्रद्धालुओं की लाइन
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