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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Bhajan Evening at the Senior Citizen Care Center on Janmashtami

जन्माष्टमी पर सीनियर सिटीजन केयर सेंटर में भजन संध्या

Thu, 03 Sep 2026 05:02 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 05:02 PM IST
Bhajan Evening at the Senior Citizen Care Center on Janmashtami
श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर सीनियर सिटीजन केयर सेंटर में आयोजित भजन संध्या के दौरान भजन प्रस्तुत करते वरिष्ठ नागरिक।
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