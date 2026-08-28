{"_id":"6a91489babd86f24820f9313","slug":"water-levels-rise-in-nepal-phurke-khola-and-trishuli-river-high-alert-issued-extending-to-kushinagar-2026-08-28","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"नेपाल में 'जलप्रलय', भारत में हाई अलर्ट: त्रिशूली नदी में जलस्तर बढ़ा, ग्लेशियर टूटा तो कुशीनगर तक खतरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नेपाल में फुर्के खोला और त्रिशूली नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने हाईअलर्ट जारी किया है। त्रिशूली नदी के आसपास के इलाकों को खाली कराया जा रहा है। विज्ञापन

नेपाल की नदियों में फिर बढ़ रहा जलस्तर

फुर्के खोला में पानी का बढ़ता स्तर अब चिंता बढ़ा रहा है। नदी का तेज बहाव और रौद्र रूप साफ नजर आ रहा है। नेपाल में पहले से जारी तबाही के बीच यह जलस्तर वृद्धि हुई है। प्रशासन और राहत एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।



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कुशीनगर में भी अलर्ट

लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है। उन्हें नदी के आसपास नहीं जाने के लिए भी कहा गया है। यदि दोबारा ग्लेशियर टूटता है, तो इसका असर साढ़े तीन घंटे में कुशीनगर तक दिख सकता है। नदी से दो से तीन किलोमीटर के भीतर बैरीकेडिंग कर दी गई है।

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जलस्तर बढ़ने से प्रशासन की बढ़ी चिंता

फुर्के खोला में पानी का स्तर बढ़ने से गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। नदी का बहाव बहुत तेज है और उसका विकराल रूप स्पष्ट दिख रहा है। नेपाल में पहले से ही प्राकृतिक आपदाओं का दौर चल रहा है। इस बीच जलस्तर का बढ़ना खतरे को और बढ़ा रहा है। घटनास्थल से सामने आई तस्वीरों में पानी की तेज धार और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ता जोखिम दिखाई दे रहा है।

लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह

प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हाईअलर्ट घोषित किया है। त्रिशूली नदी के किनारे बसे इलाकों को तुरंत खाली कराया जा रहा है। राहत एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं और बचाव कार्य में जुटी हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने और नदी के करीब न जाने की सलाह दी गई है। नदी के दो से तीन किलोमीटर के दायरे में बैरीकेडिंग भी लगा दी गई है।