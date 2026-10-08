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आयुष विश्वविद्यालय: 28 पंचकर्म कुटिया तैयार, फिर भी इलाज शुरू नहीं; मरीज परेशान

अनुराग रंजन

Updated Thu, 08 Oct 2026 04:18 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 04:18 PM IST







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भटहट स्थित महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में करोड़ों रुपये की लागत से आधुनिक सुविधाओं से लैस 28 पंचकर्म कुटिया बनकर तैयार हैं, लेकिन अब तक मरीजों के लिए उपचार सेवा शुरू नहीं हो सकी है। ... और पढ़ें

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