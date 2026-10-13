गोरखपुर: गरबा-डांडिया के लिए अजरक और डिजिटल प्रिंट गरबा ड्रेस की बढ़ी मांग

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नवरात्र शुरू होते ही शहर में गरबा और डांडिया का उत्साह बढ़ गया है। पंडालों की तैयारियों के साथ बाजारों में भी रौनक लौट आई है। गरबा ड्रेस की दुकानों पर युवा लड़कियों और महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। इस बार पारंपरिक परिधानों के साथ इंडो-वेस्टर्न ड्रेस भी पसंद की जा रही हैं।

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