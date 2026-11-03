दिल्ली: हरियाणा लायंस ने जीता सल्यूट तिरंगा लीग खिताब, बनी चैंपियन

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सल्यूट तिरंगा क्रिकेट लीग (एसटीसीएल) के पहले सत्र में हरियाणा लायंस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। टीम ने लगातार पांच मुकाबलों में जीत दर्ज कर पूरे टूर्नामेंट में अपना दबदबा बनाए रखा। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर टीम के मालिक नवीन झा, मुख्य कोच इंद्रनील बसु और कप्तान युग गुप्ता ने खुशी जाहिर की।

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