दिल्ली: दिवाली पर आग की 214 घटनाएं, एक क्षत-विक्षत शव मिला; एम्स में जलने के 42 मामले दर्ज

राजधानी में दिवाली के दिन आग लगने की 214 घटनाएं सामने आईं। दिल्ली अग्निशमन सेवा को आठ नवंबर को कुल 257 कॉल मिलीं। इनमें पटाखों से आग लगने की 24 घटनाएं शामिल हैं। इसके अलावा पशु बचाव के 17, पक्षियों के बचाव के सात, मकान ढहने का एक, मानव बचाव के पांच, सड़क हादसे का एक और विशेष कार्य से जुड़ी नौ कॉल मिलीं।

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अग्निशमन सेवा के आंकड़ों के अनुसार, दिवाली की रात आठ नवंबर को शाम छह बजे से रात 11:59 बजे तक 178 कॉल मिलीं, जबकि नौ नवंबर को सुबह छह बजे तक 103 कॉल आईं। इस तरह दिवाली की रात कुल 281 कॉल दर्ज की गईं। आग की घटनाओं में एक व्यक्ति का क्षत-विक्षत शव मिला, जबकि छह गैर-घातक घटनाएं दर्ज की गईं। इस दौरान अग्निशमन सेवा के पांच कर्मचारी भी घायल हुए। इनमें एक कर्मचारी का हाथ झुलस गया, एक का हाथ फ्रैक्चर हुआ और तीन अन्य कर्मचारियों को चोटें आईं।अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दिल्ली के प्लास्टिक, रिकंस्ट्रक्टिव एंड बर्न्स सर्जरी विभाग ने दिवाली से संबंधित जलने के मामलों की जानकारी दी है। 9 नवंबर 2026 सुबह 11 बजे तक के मुताबिक, दिवाली पर जलने के 42 दर्ज किए गए हैं। इनमें मेजर बर्न्स के 11 मामले हैं, माइनर बर्न्स के 31 मामले हैं और 5 मरीजों का ऑपरेशन किया गया है। वर्तमान में 8 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 1 गंभीर स्थिति में है। फायरक्रैकर संबंधित जलने के 37 मामले हैं। पोटाश बर्न्स के 2 मामले हैं, जिनमें एक 13 वर्ष का बच्चा शामिल है।वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल के बर्न इमरजेंसी में 7-8 नवंबर 2026 के दौरान दिवाली से संबंधित जलने के 135 मामले दर्ज किए गए। इनमें 129 मामले पटाखों से लगी चोटों के थे, जबकि छह दिए से जलने के थे। दिवाली संबंधी चोटों वाले मरीजों में 35 बच्चे पटाखों से घायल हुए, जिनका ओपीडी में इलाज किया गया। एक बच्चे को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता पड़ी। अस्पताल ने दिवाली संबंधी चोटों के लिए 20 बिस्तर आरक्षित किए थे। इनमें से सात मरीज वर्तमान में भर्ती हैं। अस्पताल ने पटाखों से होने वाली चोटों को रोकने और समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जन जागरूकता और सुरक्षा उपायों के पालन पर जोर दिया।