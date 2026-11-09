'दिल्ली के खिलाफ साजिश': मंत्री कपिल मिश्रा का बड़ा दावा, बोले-पंजाब में दिवाली की रात 1200 जगह जलाई पराली

दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने पंजाब के खेतों में पराली जलाने को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसे एक सुनियोजित साजिश बताया है। मिश्रा ने कहा कि उन्हें पंजाब के किसानों से खेतों में आग लगाए जाने की शिकायतें मिल रही थीं। दिवाली के दिन 1200 स्थानों पर पराली जलाई गई।

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#WATCH | Delhi Minister Kapil Mishra says, "...We started getting calls from Punjab farmers last evening...that fire is being set in the fields at night, and when farmers are celebrating Diwali at their homes, their fields are being set ablaze by people who are then fleeing. We could not believe this...We decided to find out the truth...We asked for data coming in through satellites for Govt of India on stubble burning. The data proves that this was a premeditated move, and fields in Punjab were set on fire. As per the satellite data on stubble burning on 5th, 6th and 7th Nov, on 7th Nov, there was stubble burning at 125 locations...But as per the data last evening, there was stubble burning at 1200 locations - on the day of Diwali...How did it increase 10 times?...This is a really serious matter. This is a conspiracy against farmers, against Diwali, against Delhi, against Punjab..." विज्ञापन विज्ञापन — ANI (@ANI) November 9, 2026

मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि किसानों ने शिकायत की कि दिवाली मनाते समय उनके खेतों में रात में आग लगाई जा रही थी। आग लगाने वाले लोग तुरंत मौके से भाग जाते थे। शुरुआत में उन्हें इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। सच्चाई का पता लगाने के लिए उन्होंने भारत सरकार के पराली जलाने के सैटेलाइट डेटा की जांच की।इस डेटा से साबित हुआ कि यह एक पूर्व नियोजित कदम था। पंजाब के खेतों में जानबूझकर आग लगाई गई थी। 5, 6 और 7 नवंबर के सैटेलाइट डेटा के अनुसार, 125 स्थानों पर पराली जलाई गई थी। लेकिन पिछली शाम के डेटा के अनुसार, दिवाली के दिन 1200 स्थानों पर पराली जलाई गई। यह संख्या में 10 गुना की वृद्धि थी। उन्होंने इस वृद्धि को बेहद गंभीर मामला बताया।कपिल मिश्रा ने कहा कि सैटेलाइट डेटा ने चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं। पराली जलाने की 125 घटनाएं दर्ज की गई थीं। लेकिन दिवाली के दिन, यह आंकड़ा बढ़कर 1200 स्थानों तक पहुंच गया। ये बताता है कि दिवाली के मौके पर जानबूझकर आगजनी की गई। उन्होंने इस अचानक हुई वृद्धि पर सवाल उठाए।मंत्री ने इस घटना को किसानों के खिलाफ एक बड़ी साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि यह दिवाली के त्योहार और दिल्ली के साथ-साथ पंजाब के भी खिलाफ है। मिश्रा ने इस मामले की गहन जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यह किसानों के जीवन और पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा है।