Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi Diwali: Firecrackers Burst All Night in Violation of Supreme Court Rules, 363 Fire Calls Reported

दिल्ली: पूरी रात चलाए गए पटाखे, दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन, पुलिस रही लापता

Mon, 09 Nov 2026 08:39 AM IST
Sharukh Khan पुरुषोत्तम वर्मा, अमर उजाला, नई दिल्ली
पुरुषोत्तम वर्मा, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sharukh Khan Updated Mon, 09 Nov 2026 08:39 AM IST
सार

राष्ट्रीय राजधानी में दीपावली वाले दिन  पूरी रात पटाखे चलाए गए। लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों की बिल्कुल परवाह नहीं की। 

विज्ञापन
Delhi Diwali: Firecrackers Burst All Night in Violation of Supreme Court Rules, 363 Fire Calls Reported
जमकर जलाए पटाखे - फोटो : ani

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिवाली के दिन सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन करते हुए पूरी रात पटाखे चलाए गए। लोगों ने आतिशबाजी से संबंधित निर्देशों की बिल्कुल परवाह नहीं की। इस दौरान पुलिस प्रशासन की अनुपस्थिति भी चर्चा का विषय रही।
विज्ञापन


राष्ट्रीय राजधानी में दिवाली वाले दिन पूरी रात जमकर पटाखे चलाए गए। दिल्ली दमकल विभाग के अनुसार, दिवाली वाले दिन 8 नवंबर को दोपहर 12:00 बजे से रात 12:00 बजे तक आग लगने की कुल 257 सूचनाएं मिलीं। इन सूचनाओं में से 15 जगहों पर आग काफी बड़ी थी। 
विज्ञापन


इसके अतिरिक्त, रात 12:00 बजे से सोमवार सुबह 7:00 बजे तक दमकल विभाग को आग की 106 और सूचनाएं प्राप्त हुईं। इन 106 सूचनाओं में से 6 जगहों पर आग पटाखों के कारण लगी थी। विभाग ने बताया कि सोमवार सुबह तक कई स्थानों पर आग बुझाने का काम जारी था। कुछ जगहों पर लगी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका था।
विज्ञापन
विज्ञापन

 
Trending Videos

दमकल विभाग का अभियान
दिल्ली दमकल विभाग ने आग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए एक बड़ा अभियान चलाया। विभाग ने अपने सभी कर्मचारी और फायर टेंडरों को आग बुझाने के लिए मैदान में उतार दिया था। उन्होंने लगातार मिल रही आग की सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई की। सोमवार सुबह तक भी कई जगहों पर आग बुझाने का काम जारी रहा।

 

नियमों का उल्लंघन और पुलिस की भूमिका
दिवाली के दिन राष्ट्रीय राजधानी में सुप्रीम कोर्ट के नियमों का खुलेआम उल्लंघन हुआ। लोगों ने तय समय सीमा के बाद भी देर रात तक आतिशबाजी की। इस दौरान पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठे। अमर उजाला ब्रेकिंग के अनुसार, पुलिस मौके से "लापता" मिली।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed