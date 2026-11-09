दिल्ली: पूरी रात चलाए गए पटाखे, दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन, पुलिस रही लापता

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राष्ट्रीय राजधानी में दिवाली वाले दिन पूरी रात जमकर पटाखे चलाए गए। दिल्ली दमकल विभाग के अनुसार, दिवाली वाले दिन 8 नवंबर को दोपहर 12:00 बजे से रात 12:00 बजे तक आग लगने की कुल 257 सूचनाएं मिलीं। इन सूचनाओं में से 15 जगहों पर आग काफी बड़ी थी।इसके अतिरिक्त, रात 12:00 बजे से सोमवार सुबह 7:00 बजे तक दमकल विभाग को आग की 106 और सूचनाएं प्राप्त हुईं। इन 106 सूचनाओं में से 6 जगहों पर आग पटाखों के कारण लगी थी। विभाग ने बताया कि सोमवार सुबह तक कई स्थानों पर आग बुझाने का काम जारी था। कुछ जगहों पर लगी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका था।