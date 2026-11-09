दिल्ली: पूरी रात चलाए गए पटाखे, दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन, पुलिस रही लापता
पुरुषोत्तम वर्मा, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sharukh Khan Updated Mon, 09 Nov 2026 08:39 AM IST
सार
राष्ट्रीय राजधानी में दीपावली वाले दिन पूरी रात पटाखे चलाए गए। लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों की बिल्कुल परवाह नहीं की।
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विस्तार
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिवाली के दिन सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन करते हुए पूरी रात पटाखे चलाए गए। लोगों ने आतिशबाजी से संबंधित निर्देशों की बिल्कुल परवाह नहीं की। इस दौरान पुलिस प्रशासन की अनुपस्थिति भी चर्चा का विषय रही।
राष्ट्रीय राजधानी में दिवाली वाले दिन पूरी रात जमकर पटाखे चलाए गए। दिल्ली दमकल विभाग के अनुसार, दिवाली वाले दिन 8 नवंबर को दोपहर 12:00 बजे से रात 12:00 बजे तक आग लगने की कुल 257 सूचनाएं मिलीं। इन सूचनाओं में से 15 जगहों पर आग काफी बड़ी थी।
इसके अतिरिक्त, रात 12:00 बजे से सोमवार सुबह 7:00 बजे तक दमकल विभाग को आग की 106 और सूचनाएं प्राप्त हुईं। इन 106 सूचनाओं में से 6 जगहों पर आग पटाखों के कारण लगी थी। विभाग ने बताया कि सोमवार सुबह तक कई स्थानों पर आग बुझाने का काम जारी था। कुछ जगहों पर लगी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका था।
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राष्ट्रीय राजधानी में दिवाली वाले दिन पूरी रात जमकर पटाखे चलाए गए। दिल्ली दमकल विभाग के अनुसार, दिवाली वाले दिन 8 नवंबर को दोपहर 12:00 बजे से रात 12:00 बजे तक आग लगने की कुल 257 सूचनाएं मिलीं। इन सूचनाओं में से 15 जगहों पर आग काफी बड़ी थी।
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इसके अतिरिक्त, रात 12:00 बजे से सोमवार सुबह 7:00 बजे तक दमकल विभाग को आग की 106 और सूचनाएं प्राप्त हुईं। इन 106 सूचनाओं में से 6 जगहों पर आग पटाखों के कारण लगी थी। विभाग ने बताया कि सोमवार सुबह तक कई स्थानों पर आग बुझाने का काम जारी था। कुछ जगहों पर लगी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका था।
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दमकल विभाग का अभियान
दिल्ली दमकल विभाग ने आग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए एक बड़ा अभियान चलाया। विभाग ने अपने सभी कर्मचारी और फायर टेंडरों को आग बुझाने के लिए मैदान में उतार दिया था। उन्होंने लगातार मिल रही आग की सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई की। सोमवार सुबह तक भी कई जगहों पर आग बुझाने का काम जारी रहा।
दिल्ली दमकल विभाग ने आग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए एक बड़ा अभियान चलाया। विभाग ने अपने सभी कर्मचारी और फायर टेंडरों को आग बुझाने के लिए मैदान में उतार दिया था। उन्होंने लगातार मिल रही आग की सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई की। सोमवार सुबह तक भी कई जगहों पर आग बुझाने का काम जारी रहा।
नियमों का उल्लंघन और पुलिस की भूमिका
दिवाली के दिन राष्ट्रीय राजधानी में सुप्रीम कोर्ट के नियमों का खुलेआम उल्लंघन हुआ। लोगों ने तय समय सीमा के बाद भी देर रात तक आतिशबाजी की। इस दौरान पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठे। अमर उजाला ब्रेकिंग के अनुसार, पुलिस मौके से "लापता" मिली।
दिवाली के दिन राष्ट्रीय राजधानी में सुप्रीम कोर्ट के नियमों का खुलेआम उल्लंघन हुआ। लोगों ने तय समय सीमा के बाद भी देर रात तक आतिशबाजी की। इस दौरान पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठे। अमर उजाला ब्रेकिंग के अनुसार, पुलिस मौके से "लापता" मिली।