'सिर्फ पैसे छीनने पर मार डाला?': दिवाली पर पटाखे खरीदने गया युवक, रास्ते में चाकू से गोदा, भाई ने उठाए सवाल
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 09 Nov 2026 09:04 AM IST
सार
दिवाली पर पटाखे खरीदने गए देवांश नामक युवक की पैसे छीनने के दौरान चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक के भाई ने इस घटना पर सवाल उठाते हुए पूछा कि उसे क्यों मारा गया।
विज्ञापन
विस्तार
दिवाली की तैयारियों के बीच एक युवक देवांश की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के भाई नितिन ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि हमलावरों ने सिर्फ पैसे छीनने के बजाय हत्या क्यों की।
विज्ञापन
नितिन ने बताया कि उनका परिवार दिवाली की साफ-सफाई और सजावट में व्यस्त था। देवांश दिवाली के लिए पटाखे खरीदने बाहर गया था। तभी किसी ने उसके पैसे छीनने की कोशिश की। हमलावर ने देवांश को पीछे से पकड़ा और चाकू मार दिया। नितिन ने कहा कि देवांश एक पढ़ाकू लड़का था। उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वह घर से कुछ पैसे लेकर निकला था। पुलिस को देर रात देवांश का शव मिला। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
विज्ञापन
भाई ने बताई घटना
नितिन के अनुसार, देवांश घर से कुछ पैसे लेकर निकला था। वह दिवाली के लिए पटाखे खरीदने गया था। हमलावरों ने सिर्फ पैसे छीनने के बजाय उसकी जान ले ली। नितिन ने कहा, "पैसे ही ले लेते, हत्या क्यों की?" उन्होंने यह भी कहा कि देवांश का किसी से कोई बैर नहीं था। वह एक मेहनती और पढ़ाकू छात्र था।
विज्ञापन
पुलिस जांच और गिरफ्तारी
पुलिस को देर रात देवांश का शव मिला था। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। हमला करने वाले व्यक्ति के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि, मुख्य हमलावर, जिसने चाकू मारा था, अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और मुख्य आरोपी की तलाश जारी है।