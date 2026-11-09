दिल्ली में एक्यूआई 3000 पार?: आप नेता सौरभ भारद्वाज का दावा, खराब हवा के आंकड़ों पर लगाया फेराफेरी का आरोप

आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली सरकार पर वायु गुणवत्ता के आंकड़ों में हेरफेर का आरोप लगाया है। आप दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि दिवाली की रात दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 3,000 के पार था। उन्होंने कहा कि सरकार वास्तविक प्रदूषण स्तर को छिपाकर निवासियों को गुमराह कर रही है।

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AQI 3000 paar. Full credit to these brothers who raised pollution beyond 3000. https://t.co/iN7EeEaSrd — Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) November 8, 2026

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Govt’s AQI readings are FRUAD — Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) November 9, 2026

Govt is doing AQI Data Fraud. When Pollution data is shown less than actual data, it can lead to very serious situations - heart attacks, asthma attacks, respiratory failure , and even worse. https://t.co/eYuuhcFy1F — Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) November 9, 2026

भारद्वाज ने कई स्वतंत्र वायु गुणवत्ता निगरानी मंचों से प्राप्त आंकड़ों का हवाला दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के आधिकारिक आंकड़े वास्तविक प्रदूषण स्तर को नहीं दर्शाते हैं। उन्होंने सरकार पर निवासियों को गुमराह करने का आरोप लगाया।एक्स पर साझा किए गए दो वीडियो में, भारद्वाज ने सरकार की प्रदूषण निगरानी पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि कई स्थानों पर एक्यूआई रीडिंग आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट किए गए आंकड़ों से काफी अधिक थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली के दूरदराज के, अपेक्षाकृत हरे-भरे क्षेत्रों में लगभग 20 नए एक्यूआई निगरानी केंद्र स्थापित किए गए हैं। साथ ही, अधिक प्रदूषित स्थानों पर मौजूदा निगरानी केंद्रों के आसपास पानी का छिड़काव किया जा रहा है। यह छिड़काव रीडिंग को कम करने के लिए किया जा रहा है।दिवाली की रात आतिशबाजी का असर सोमवार तड़के दिल्ली की हवा पर साफ दिखाई दिया। राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार सुबह करीब 4:20 बजे आईटीओ का एक्यूआई 406 दर्ज किया गया। यह गंभीर श्रेणी में है।वहीं, शहर के कई अन्य इलाकों में हवा बहुत खराब श्रेणी में बनी रही। सुबह के समय कई जगह धुंध की मोटी परत छाई रही और दृश्यता भी प्रभावित हुई। वहीं सुबह 6:30 बजे सफदरजंग में दृश्यता घटकर महज 50 मीटर रह गई, जबकि एक दिन पहले इसी समय यह 700 मीटर थी। यानी एक दिन में दृश्यता में 650 मीटर की गिरावट दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मेटार आंकड़ों के मुताबिक, सफदरजंग में घना कोहरा दर्ज किया गया। वहीं, पालम में दृश्यता 800 मीटर से घटकर 400 मीटर रह गई। यहां मध्यम कोहरा दर्ज किया गया।आईएमडी के मुताबिक, सोमवार सुबह 6:30 बजे सफदरजंग में दृश्यता 50 मीटर रही, जबकि पालम में यह 400 मीटर दर्ज की गई। सफदरजंग में दृश्यता एक दिन पहले के मुकाबले 650 मीटर और पालम में 400 मीटर कम हुई। सफदरजंग में रात 10:30 बजे से दृश्यता एक हजार मीटर से नीचे बनी हुई थी। वहीं, पालम में आधी रात से दृश्यता एक हजार मीटर से कम दर्ज की गई।मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, सफदरजंग में हवा शांत रही, जबकि पालम में हवा की दिशा बदलती रही और गति करीब दो नॉट दर्ज की गई। आईएमडी के मानकों के अनुसार, 500 से 999 मीटर दृश्यता को हल्का, 200 से 499 मीटर को मध्यम और 50 से 199 मीटर को घना कोहरा माना जाता है। 50 मीटर से कम दृश्यता होने पर बहुत घना कोहरा दर्ज किया जाता है।दिवाली की रात प्रदूषण की गंभीरता का अंदाजा अक्षरधाम में दर्ज पीएम-2.5 के स्तर से लगाया जा सकता है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के आंकड़ों के मुताबिक, रविवार रात 11 बजे यहां पीएम-2.5 का स्तर 760.99 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। यह डब्ल्यूएचओ की 24 घंटे की निर्धारित सीमा 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से करीब 50.73 गुना अधिक है।सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार तड़के 1:30 बजे राजीव चौक का एक्यूआई 381 दर्ज किया गया। वहीं, सुबह 4 बजे साउथ एक्सटेंशन में यह 360 रहा। दोनों इलाके बहुत खराब श्रेणी में रहे। इंद्रलोक समेत कई इलाकों में सुबह धुंध की मोटी परत दिखाई दी।दिल्ली-एनसीआर में छह नवंबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) का तीसरा चरण लागू है। इसके बावजूद दिवाली की रात देर तक आतिशबाजी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर स्वीकृत पटाखों के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति तय शर्तों और समय-सीमा के साथ दी थी। अदालत ने नौ नवंबर से पूर्ण प्रतिबंध बहाल करने का भी निर्देश दिया था। दिवाली से पहले दिल्ली सरकार ने लोगों से निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने और ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करने की अपील की थी।