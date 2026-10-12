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दिल्ली: ज्ञानेस कुमार के खिलाफ विपक्ष का मार्च, समर्थकों का आरोप- वोट चोरी कर चुनाव जीत रही भाजपा
चुनाव आयोग में कथित अनियमितताओं के विरोध में विपक्ष आज राजधानी की सड़कों पर उतरा। मार्च में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। इस दौरान कुछ समर्थकों और कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर मिलकर देश में साजिश करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि भाजपा वोट चोरी करके चुनाव जीत रही है। समर्थकों ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में हेरफेर किया जाता है, ताकि भाजपा को चुनावी फायदा मिल सके।
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