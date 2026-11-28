दिल्ली में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए डीडीए एक और अवसर लेकर आया है। डीडीए ने आवास निवेश योजना-2026 के तहत 1487 अतिरिक्त निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के फ्लैट उपलब्ध कराने की घोषणा की है।

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इन फ्लैटों की बुकिंग 30 नवंबर को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। आवेदकों को इन फ्लैटों की कीमत पर 25 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। सभी फ्लैट वन बीएचके और तैयार स्थिति में उपलब्ध होंगे।डीडीए के अनुसार, ये फ्लैट नरेला के पॉकेट-वी, सेक्टर जी-2 से जी-6 में स्थित हैं। योजना के तहत फ्लैट पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर आवंटित किए जाएंगे। ऐसे में इच्छुक खरीदारों को बुकिंग शुरू होने के बाद आवेदन करना होगा।फ्लैटों की संख्या सीमित होने के कारण उपलब्धता के आधार पर ही आवंटन किया जाएगा। एलआईजी श्रेणी के इन फ्लैटों पर 25 प्रतिशत की छूट मिलने से खरीदारों को मकान की कीमत में राहत मिलेगी।फ्लैटों की विस्तृत कीमत, बुकिंग राशि और अन्य भुगतान संबंधी शर्तों की जानकारी डीडीए के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। इच्छुक लोग डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट और आवासीय सेवाओं के पोर्टल जाकर योजना से संबंधित जानकारी और बुकिंग प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।