चांदनी चौक में पीएम 10 के साथ एक्यूआई 374

आंकड़ों के मुताबिक, 59 केंद्रों में से 46 पर पीएम 2.5 और 13 पर पीएम 10 प्रमुख प्रदूषक रहा। चांदनी चौक में पीएम 10 के साथ एक्यूआई 374 और मथुरा रोड में 362 दर्ज किया गया। वहीं, पीएम 2.5 के मामले में डीटीयू का एक्यूआई 351 रहा। इस तरह राजधानी में प्रदूषण की समस्या एक-दो इलाकों तक सीमित नहीं है। शहर के कई हिस्सों में हवा बहुत खराब बनी हुई है, जबकि कुछ केंद्रों पर अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति दर्ज की गई है।