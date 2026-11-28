10 नवंबर को वारदात, 14 को कराया गया अस्पताल में भर्ती

पुलिस के अनुसार, अपार्टमेंट में रहने वाले एक अधिवक्ता ने इस संबंध में शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि 10 नवंबर को परिसर में एक कुत्ता गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला था। उसके शरीर पर जलने के निशान थे। इसके बाद 11 नवंबर को स्थानीय निवासियों ने उसे मसूदपुर स्थित पशु चिकित्सक के पास पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर 14 नवंबर को उसे वसंत कुंज के अल्फा पेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उसका उपचार चल रहा है।



शिकायतकर्ता के अनुसार, पशु चिकित्सकों ने शुरुआती जांच में चोटों को आग, पटाखे या गर्म पानी से होने वाली चोटों जैसा नहीं पाया। आशंका जताई गई कि किसी ने कुत्ते पर तेजाब या कोई अन्य रसायन डालकर उसे जलाया है।