{"_id":"6a995e3c6012f737f00216be","slug":"video-accused-simran-hatched-plot-to-rob-her-maternal-uncle-house-10-days-in-advance-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली: मौसा के घर लूट की 10 दिन पहले रची साजिश, नकली चाबी बनवाई; देखिए खास रिपोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आरोपी सिमरन ने अपने सगे मौसा राकेश खन्ना के घर लूटपाट की साजिश करीब 10 दिन पहले रची थी। पहले वह घर में चोरी करना चाहती थी और इसके लिए नकली चाबी भी बनवा ली थी। लेकिन मौसा के मेले में नहीं जाने से उसकी योजना फेल हो गई। आखिर क्या थी पूरी साजिश और कैसे दिया गया वारदात को अंजाम, देखिए अमर उजाला की विशेष रिपोर्ट।

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