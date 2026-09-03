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accused Simran hatched plot to rob her maternal uncle house 10 days in advance
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दिल्ली: मौसा के घर लूट की 10 दिन पहले रची साजिश, नकली चाबी बनवाई; देखिए खास रिपोर्ट
आरोपी सिमरन ने अपने सगे मौसा राकेश खन्ना के घर लूटपाट की साजिश करीब 10 दिन पहले रची थी। पहले वह घर में चोरी करना चाहती थी और इसके लिए नकली चाबी भी बनवा ली थी। लेकिन मौसा के मेले में नहीं जाने से उसकी योजना फेल हो गई। आखिर क्या थी पूरी साजिश और कैसे दिया गया वारदात को अंजाम, देखिए अमर उजाला की विशेष रिपोर्ट।
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