जिम के बाहर गोलियों से भूना: एक की मौत, दोस्त ने भागकर बचाई जान, हिमांशु-नीरज फरीदपुर गैंग ने ली जिम्मेदारी

नरेला के बाकनेर गांव स्थित द जिम के बाहर बृहस्पतिवार सुबह बाइक सवार बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर 42 साल के प्रमोद कुमार पर ताबड़तोड़ गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी। घटना के दौरान प्रमोद के साथ मौजूद दोस्त को भी बदमाशों ने गोली मारने की धमकी दी, लेकिन वह गली में भागकर अपनी जान बचाई। घटना के कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुर गैंग के नाम से एक पोस्ट डालकर हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। पुलिस इस पोस्ट की सत्यता की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में रंगदारी को लेकर हत्या किए जाने की आशंका है। पुलिस ने हत्या समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर हमलावरों की पहचान करने में जुट गई है।

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