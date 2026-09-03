दिल्ली: सर्दियों में प्रदूषण से लड़ाई के लिए उतरेंगी 334 निगरानी टीमें, 78 दल रात में भी करेंगी जांच

78 सब डिविजनल टीमें 24 घंटे मैदान में रहेंगी। इनका नेतृत्व दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के एईई और जेईई स्तर के अधिकारी करेंगे। टीमें रात में भी निरीक्षण करेंगी। पराली और बायोमास जलाने, निर्माण और तोड़फोड़ से उड़ने वाली धूल, औद्योगिक प्रदूषण, गैर-अनुमोदित ईंधन के इस्तेमाल और निर्माण मलबे की अवैध डंपिंग पर कार्रवाई होगी। टीमें यह भी देखेंगी कि निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियां डस्ट पोर्टल के दायरे में हैं या नहीं। डीजी सेट के इस्तेमाल में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी भी जांच होगी। कच्ची सड़कों और बड़े गड्ढों वाली सड़कों की पहचान कर संबंधित एजेंसियों को कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा।