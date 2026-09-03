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मंडोली जेल में बंद विचाराधीन कैदी की मौत: शराब तस्करी में हुआ था गिरफ्तार, परिजनों ने अनहोनी की जताई आशंका

Thu, 03 Sep 2026 10:54 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Thu, 03 Sep 2026 10:54 PM IST
सार

उत्तर-पूर्वी दिल्ली स्थित मंडोली जेल में बंद विचाराधीन कैदी की बृहस्पतिवार सुबह संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त तरुण वर्मा (26) के रूप में हुई है। 29 अगस्त को हर्ष विहार थाना पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में तरुण को गिरफ्तार किया था।

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Death of an undertrial prisoner in Mandoli Jail Arrested for liquor smuggling family suspects foul play in del
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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उत्तर-पूर्वी दिल्ली स्थित मंडोली जेल में बंद विचाराधीन कैदी की बृहस्पतिवार सुबह संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त तरुण वर्मा (26) के रूप में हुई है। 29 अगस्त को हर्ष विहार थाना पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में तरुण को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुए थे। बृहस्पतिवार को उसकी जमानत की याचिका पर सुनवाई होनी थी। परिजनों ने बेटे के साथ कुछ अनहोनी का आरोप लगाया है। 

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हर्ष विहार थाना पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की वजहों का पता चल पाएगा। पुलिस ने सरकार से मेडिकल बोर्ड के गठन की मांग की है। सूत्रों का कहना है कि तरुण नशे का आदी था। पुलिस तमाम दृष्टिकोण से जांच कर रही है। उसके साथी कैदियों से भी पूछताछ की जाएगी।
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पुलिस के मुताबिक तरुण सब्जी मंडी के पास, मौजपुर में रहता था। परिवार में मां के अलावा दो बहनें हैं। मां अस्पताल में हाउस कीपिंग का काम करती है। पिता की कई साल पहले मौत हो चुकी है। तरुण परिवार में इकलौता बेटा था।
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तरुण के परिजनों ने बताया कि 29 अगस्त को पुलिस ने उसे गिरफ्तार जेल भेजा था। इस बीच 1 सितंबर को परिजनों की जेल से तरुण से फोन पर बातचीत हुई थी। उसने मां से 2 हजार रुपये और कुछ कपड़ों की मांग की थी। परिजनों ने बताया कि इस बीच बृहस्पतिवार सुबह उनको खबर मिली कि तरुण की जेल में तबीयत खराब हो गई है। उसे जेल से जीटीबी अस्पताल ले जाया गया है। परिवार अस्पताल पहुंचा तो वहां पर तरुण की मौत की खबर मिली।

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