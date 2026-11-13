ट्रेड फेयर में दिखी विकास और विरासत की झलक

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केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को भारत मंडपम में 45वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया। इस वर्ष मेले की थीम 'विकास और विरासत' रखी गई है। उद्घाटन समारोह में कलाकारों ने ओडिसी नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति से भारतीय सांस्कृतिक विरासत की छटा बिखेरी है।

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