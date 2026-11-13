दिल्ली: शारीरिक संबंध बनाने के दौरान महिला की मौत, दोस्त ने सड़क पर फेंका शव; तोहफा देने के बहाने बुलाया था

दूध की डेयरी चलता है महिला का दोस्त

पुलिस के अनुसार, महिला अपने पति और दो बच्चों के साथ खजूरी इलाके में रहती थी। आरोपी भी इसी क्षेत्र में डेविड स्कूल के पास दूध की डेयरी चलाता है। वह शादीशुदा है और उसका बेटा परिवार के साथ हरियाणा में रहता है। परिजनों का आरोप है कि गुरुवार को आरोपी ने महिला को फोन किया और तोहफा देने की बात कहकर अपने घर बुलाया। इसके बाद महिला वापस नहीं लौटी। देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चला।