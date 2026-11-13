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Delhi NCR News: छठ पर मौसम का बदलेगा मिजाज, कल हल्की बारिश के आसार

Fri, 13 Nov 2026 09:22 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 09:22 PM IST
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डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के दौरान चलेंगी तेज हवाएं, सोमवार सुबह हल्के कोहरे के बाद साफ रहेगा आसमान
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में छठ महापर्व के दौरान मौसम का मिजाज बदल सकता है। रविवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के दिन सुबह से दोपहर तक कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने के आसार हैं। इस दौरान बादलों की आवाजाही के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं, सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के समय भोर में हल्का कोहरा छाने के आसार हैं। हालांकि, दिन निकलने के साथ ही आसमान साफ हो जाएगा।

प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसके अलावा 15 नवंबर को उत्तर-पश्चिम भारत में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से रविवार को राजधानी में मौसम बदलेगा। सुबह से दोपहर तक कहीं-कहीं हल्की फुहारें पड़ सकती हैं। ऐसे में छठ व्रतियों को अर्घ्य देने के दौरान मौसम का ध्यान रखना होगा। इससे पहले शुक्रवार सुबह दिल्ली में बादलों की आवाजाही बनी रही। कई इलाकों में हल्के कोहरे का असर भी देखने को मिला। इस दौरान अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 24 घंटे के मुकाबले 1.4 डिग्री अधिक रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसमें 0.3 डिग्री की गिरावट आई, हालांकि यह सामान्य से 2.7 डिग्री अधिक रहा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, सुबह के समय बादल छाए रहने और अधिकांश इलाकों में हल्के से मध्यम कोहरे के आसार हैं। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में भी गिरावट हो सकती है।
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