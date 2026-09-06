{"_id":"6a9d94da8c46959f68044c9f","slug":"video-vidya-bharati-s-regional-sports-competition-begins-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"विद्या भारती की क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू, बास्केटबॉल-बैडमिंटन में खिलाड़ी दिखाएंगे दम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भाऊराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर की विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की 38 वीं क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में बास्केटबॉल और बैडमिंटन के मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों से पहुंचे खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहेंगे दम। प्रतियोगिता का शुभारंभ क्षेत्रीय संगठन मंत्री डोमेश्वर साहू ने दीप प्रज्वलित कर किया।

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