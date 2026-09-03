{"_id":"6a9930c32b1beda01b06f720","slug":"video-jaipur-henna-adorns-hands-in-noida-on-krishna-janmashtami-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: कृष्ण जन्माष्टमी पर नोएडा में छाई जयपुर की मेहंदी, महिलाओं में खासा उत्साह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व से पहले नोएडा में राजस्थान की लोककला और परंपरा की खुशबू देखने को मिल रही है। जयपुर से आईं मेहंदी लगाने वाली महिलाएं सेक्टर-33 स्थित इस्कॉन मंदिर के पास लोगों के हाथों पर खूबसूरत मेहंदी रचा रही हैं। लकड़ी के आकार पर मेहंदी की डिजाइन तैयार करने की पारंपरिक कला के साथ ये महिलाएं अपने हुनर से लोगों का ध्यान खींच रही हैं। त्योहार को लेकर महिलाओं में मेहंदी लगवाने का खासा उत्साह है। इस दौरान इन महिलाओं से उनके हुनर, जयपुर से नोएडा आने और जन्माष्टमी के मौके पर बढ़ी मांग को लेकर बातचीत की गई।

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