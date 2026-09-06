बिहार के रामून ने पूरा किया पापा का सपना: पिता काटते थे गोल्फ मैदान की घास, बेटा उसी ग्राउंड पर बना चैंपियन

भारतीय नौसेन में कर रहे देश की सेवा

जिस खेल को उन्होंने कभी संसाधनों के अभाव में दूसरों से मांगकर खेलना शुरू किया था, उसी गोल्फ में आज उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। वह स्पोर्ट्स कोटे के तहत भारतीय नौसेना (नेवी) में देश की सेवा कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के जेपी ग्रीन्स गोल्फ कोर्स में 02 से 05 सितंबर तक आयोजित हुई ट्रिनिटी गोल्फ चैंपियंस लीग (टीजीसीएल) के चौथे सीजन में नोएडा की वेव राइडर्स टीम का प्रतिनिधित्व किया है। लीग में बेहतर प्रदर्शन करते हुए गोल्फर ने सर्वश्रेष्ट खिलाड़ी का पुरस्कार भी अपने नाम किया। पूर्व भारतीय हॉकी टीम के कप्तान और ओलंपियन स्वर्ण पदक विजेता ने सैयद जफर इकबाल ने रामून को सम्मानित किया। इस लीग में उनकी टीम ने बाजी मारी।