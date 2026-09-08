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नोएडा: केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा बोले- फिजियोथेरेपी हर व्यक्ति के लिए जरूरी

Rahul Kumar Tiwari

Updated Tue, 08 Sep 2026 09:28 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 09:28 PM IST







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विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर नोएडा के सेक्टर-70 में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने फिजियोथेरेपी को स्वस्थ जीवन और रोगों की रोकथाम के लिए जरूरी बताया। ... और पढ़ें

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