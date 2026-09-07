कार में बैठी पत्नी ने देखा खौफनाक मंजर: अपने ही जन्मदिन का केक लेने गया था पति, सड़क पर गाड़ी ने उड़ाया

ज्योति बैठी थी कार में, हिमांशु गया था केक लाने

ज्योति कार में ही बैठी थीं, जबकि हिमांशु सड़क पार कर केक लेने जा रहे थे। तभी एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद चालक बिना रुके और बिना किसी की मदद किए मौके से फरार हो गया। घटना के बाद एक अज्ञात राहगीर ने मदद कर घायल हिमांशु को पास के अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल हिमांशु राय सेक्टर-1 स्थित यथार्थ सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने खुद परिजन की कार थाने लाकर सुरक्षित रखवाई और चाबी अस्पताल पहुंचाई।