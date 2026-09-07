ग्रेटर नोएडा: स्कूल में घुसकर दबंगों का आतंक, 12वीं के छात्र को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा; सीसीटीवी फुटेज वायरल

दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, मची अफरा-तफरी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्कूल में रोजमर्रा की तरह गतिविधियां चल रही थीं। तभी अचानक आधा दर्जन से ज्यादा बाहरी युवक स्कूल परिसर में जबरन घुस आए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हमलावरों ने छात्रों को निशाना बनाते हुए उन्हें पीटना शुरू कर दिया। दबंगों ने छात्रों को पूरे स्कूल परिसर में दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। इस अचानक हुए हिंसक हमले से स्कूल में मौजूद अन्य छात्रों और स्टाफ में भारी दहशत और अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि इस मारपीट में 12वीं कक्षा के कुछ छात्रों को काफी गंभीर चोटें आई हैं।