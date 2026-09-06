10 लाख दूंगा... अगर अवैध रेहड़ी-पटरी हटाए: व्यापारी

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सेक्टर-18 मार्केट को नोएडा का मिनी सीपी कहा जाता है, लेकिन इन दिनों यहां अवैध रेहड़ी-पटरी और अतिक्रमण कारोबारियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बाजार में जगह-जगह रेहड़ी-पटरी लगने से ग्राहकों के वाहन खड़े करने की जगह तक नहीं बचती। इससे बाजार में आने वाले ग्राहकों की संख्या प्रभावित हो रही है। व्यापारियों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो रहा है।

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