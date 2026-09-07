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ग्रेनो: जयपुर जा रही छात्रा ने एयरपोर्ट की सुविधाओं पर उठाए सवाल, वीडियो वायरल

नोएडा ब्यूरो

Updated Mon, 07 Sep 2026 09:47 PM IST Updated Mon, 07 Sep 2026 09:47 PM IST

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुविधाओं को लेकर एक छात्रा ने सवाल उठाए हैं। उसका वीडियो पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में छात्रा काफी मायूस नजर आ रही है और कह रही है कि वह दुबारा कभी इस एयरपोर्ट से यात्रा नहीं करेगी। ... और पढ़ें

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