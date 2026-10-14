धनुष यज्ञ और परशुराम-लक्ष्मण संवाद ने मोहा मन

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शारदीय नवरात्र के अवसर पर नोएडा के सेक्टर-110 स्थित महर्षि नगर में आयोजित दुर्गा पूजा एवं श्रीरामलीला महोत्सव के दौरान बुधवार को भगवान श्रीराम और माता सीता के विवाह से जुड़े प्रसंगों का भव्य एवं मनोहारी मंचन किया गया। धनुष यज्ञ, परशुराम-लक्ष्मण संवाद और स्वयंवर में पधारे राजाओं के स्वागत-सत्कार के दृश्यों ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। विशेष रूप से परशुराम और लक्ष्मण के बीच हुए संवाद का ओजस्वी एवं अलौकिक मंचन आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा।

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