{"_id":"6a9309906d17ff20ef06d732","slug":"video-accused-in-misdeed-and-murder-of-an-innocent-girl-in-greater-noida-killed-in-police-encounter-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"ग्रेटर नोएडा: मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ग्रेटर नोएडा। ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र के एक गांव में छह वर्षीय बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में शनिवार को पुलिस ने आरोपी बलराज (32) को मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस के अनुसार आरोपी से अवैध पिस्टल बरामद कराने के लिए पुलिस टीम उसे लेकर गई थी। हथियार निकालते ही उसने पुलिसकर्मियों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। इस दौरान एक कांस्टेबल को गोली लगी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी को लगी। गंभीर हालत में उसे नोएडा के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

... और पढ़ें