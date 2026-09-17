फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   dead Body of man found in drain near Gaur City greater noida

किसकी है ये लाश?: ग्रेनो के नाले में मिला युवक का शव, हादसा है या हत्या; अब इस रिपोर्ट से मिलेगा हर जबाव

Thu, 17 Sep 2026 04:42 PM IST
विकास कुमार माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा
माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा Published by: विकास कुमार Updated Thu, 17 Sep 2026 04:42 PM IST
सार

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शव की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आसपास के थानों और चौकियों में गुमशुदगी के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं।

विज्ञापन
dead Body of man found in drain near Gaur City greater noida
नाले में पड़ी लाश - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

ग्रेटर नोएडा स्थित बिसरख कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गौड़ सिटी के पास गुरुवार दोपहर एक नाले से अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकाला।

विज्ञापन

शरीर पर चोट के निशान
प्राथमिक जांच में मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे पुलिस प्रथम दृष्टया इसे हत्या का मामला मानकर जांच कर रही है। समाचार लिखे जाने तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

पोस्टमार्टम पर टिकी पुलिस की नजर
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शव की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आसपास के थानों और चौकियों में गुमशुदगी के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। इसके साथ ही, फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के असल कारणों का खुलासा हो सकेगा और पहचान के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed