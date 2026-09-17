किसकी है ये लाश?: ग्रेनो के नाले में मिला युवक का शव, हादसा है या हत्या; अब इस रिपोर्ट से मिलेगा हर जबाव
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शव की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आसपास के थानों और चौकियों में गुमशुदगी के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं।
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ग्रेटर नोएडा स्थित बिसरख कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गौड़ सिटी के पास गुरुवार दोपहर एक नाले से अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकाला।
शरीर पर चोट के निशान
प्राथमिक जांच में मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे पुलिस प्रथम दृष्टया इसे हत्या का मामला मानकर जांच कर रही है। समाचार लिखे जाने तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है।
पोस्टमार्टम पर टिकी पुलिस की नजर
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शव की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आसपास के थानों और चौकियों में गुमशुदगी के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। इसके साथ ही, फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के असल कारणों का खुलासा हो सकेगा और पहचान के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।