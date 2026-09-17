किसकी है ये लाश?: ग्रेनो के नाले में मिला युवक का शव, हादसा है या हत्या; अब इस रिपोर्ट से मिलेगा हर जबाव

पोस्टमार्टम पर टिकी पुलिस की नजर

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शव की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आसपास के थानों और चौकियों में गुमशुदगी के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। इसके साथ ही, फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के असल कारणों का खुलासा हो सकेगा और पहचान के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।