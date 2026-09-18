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नोएडा: गारमेंट कंपनी मेंं भड़की आग, दमकल विभाग की टीम ने पाया काबू

अनुज कुमार

Updated Fri, 18 Sep 2026 10:18 AM IST Updated Fri, 18 Sep 2026 10:18 AM IST







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नोएडा में आज थाना सेक्टर-63 क्षेत्र के एफ-463 स्थित एक गारमेंट कंपनी की चौथी मंजिल पर आग लग गई। फायर सर्विस यूनिट ने 8 गाड़ियों की मदद से आग बुझा दी, जिसमें कोई जनहानि नहीं हुई। गौतमबुद्धनगर के मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) श्री प्रदीप कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी। ... और पढ़ें

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