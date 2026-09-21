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Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   51,000 PF account holders in Noida will benefit from hike in the PF wage ceiling

पीएफ की वेतन सीमा बढ़ने से नोएडा के 51 हजार पीएफ खाता धारकों को मिलेगा लाभ

Mon, 21 Sep 2026 10:47 PM IST
Akash Dubey
Akash Dubey Akash Dubey
Updated Mon, 21 Sep 2026 10:47 PM IST
51,000 PF account holders in Noida will benefit from hike in the PF wage ceiling
अब 15 हजार रुपये से अधिक और 25 हजार रुपये तक वेतन पाने वाले पात्र कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अनिवार्य कवरेज में शामिल किया जाएगा। ईपीएफओ की वेतन सीमा बढ़ने से नोएडा में करीब 51 हजार पीएफ खाताधारकों को इसका लाभ मिलेगा वहीं ग्रेटर नोएडा के 25 हजार खाताधारकों इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। नई व्यवस्था के तहत 15 हजार से अधिक और 25 हजार रुपये तक वेतन पाने वाले पात्र कर्मचारियों को पीएफ में शामिल करना अनिवार्य होगा। नई सीमा 17 सितंबर 2026 से प्रभावी होगी। इस फैसले से ऐसे कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पेंशन और बीमा सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा, जो अब तक 15 हजार रुपये की सीमा से अधिक वेतन होने के कारण अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज में स्वयं शामिल नहीं होते थे। इससे पहले ईपीएफओ की वेतन सीमा सितंबर 2014 में बढ़ाकर 15 हजार रुपये की गई थी।
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