Noida News: दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बनाने पर लेखपाल का वेतन रोका

विज्ञापन



ग्रेटर नोएडा। जिलाधिकारी ने दिव्यांग का वारिसान नहीं बनाने के आरोप में रिठौरी गांव के लेखपाल दीपक गौड़ का वेतन रोक दिया है। साथ ही विभागीय जांच का आदेश दिया है। डीएम के आदेश पर एसडीएम दादरी ने लेखपाल को नोटिस जारी कर दिया है। वहीं डीएम ने सभी लेखपाल व अफसरों को प्रमाण पत्रों के आवेदनों को समय से निस्तारित करने के भी सख्त निर्देश दिए हैं। ताकि जनता को परेशानी नहीं हो सके। ग्रेटर नोएडा की कांशीराम कॉलोनी में रहने वाले चंद्रमोहन शर्मा ने शनिवार को दादरी तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी मेधा रूपम से शिकायत की थी। आरोप लगाया कि वो दो माह से वारिसान बनवाने के लिए तहसील के चक्कर लगा रहे है लेकिन लेखपाल वारिसान नहीं बना रहे हैं। डीएम ने शिकायतकर्ताओं को कार्रवाई कर वारिसान जारी कराने का आश्वासन दिया। साथ ही रिठौरी गांव के लेखपाल दीपक गौड़ पर भी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बताया कि लेखपाल का वेतन रोका गया है। साथ ही विभागीय जांच बैठा दी है। डीएम की सख्ती के बाद एसडीएम दादरी अभिनेंद्र सिंह ने लेखपाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

- जिलाधिकारी के आदेश पर रिठौरी गांव के लेखपाल की विभागीय जांच भी शुरू