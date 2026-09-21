फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Proposal for a bank strike from September 28 to 30.

Noida News: 28 से 30 सितंबर तक बैंक हड़ताल का प्रस्ताव

Mon, 21 Sep 2026 09:54 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 09:54 PM IST
विज्ञापन
Proposal for a bank strike from September 28 to 30.
ग्रेटर नोएडा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने 28 से 30 सितंबर 2026 तक तीन दिन की बैंक हड़ताल का प्रस्ताव दिया है। हड़ताल के दौरान बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। इसे देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) सहित कई बैंकों ने ग्राहकों से जरूरी बैंकिंग काम पहले ही पूरा करने की अपील की है। बैंकों ने ग्राहकों से कहा है कि हड़ताल की तारीखों से पहले जरूरी लेन-देन निपटा लें। नकदी की जरूरत के लिए एटीएम और स्वचालित जमा एवं निकासी मशीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सेक्टर अल्फा दो में रहने वाले आलोक ने बताया कि एसबीआई से संदेश मिला है कि 28 से 30 सितंबर तक हड़ताल हो सकती है। अपने जरुरी काम पहले ही निपटा लें। ऑनलाइन माध्यम का उपयोग करने की भी सलाह दी है। ब्यूरो
विज्ञापन



विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed