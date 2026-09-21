फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Camps to be held for land acquisition in New Noida.

Noida News: न्यू नोएडा में जमीन अधिग्रहण के लिए लगेंगे शिविर

Mon, 21 Sep 2026 10:20 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 10:20 PM IST
विज्ञापन
Camps to be held for land acquisition in New Noida.
नोएडा। दादरी से खुर्जा के बीच 80 गांव की जमीन पर प्रस्तावित दादरी-नोएडा-गाजियाबाद इनवेस्टमेंट रीजन (न्यू नोएडा) के लिए जमीन अधिग्रहण की तैयारी नोएडा प्राधिकरण में जारी है। प्राधिकरण का लक्ष्य अक्तूबर से अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने का है। इसके लिए प्राधिकरण गांवों में शिविर लगाएगा और किसानों से आपसी सहमति से जमीन लेगा। इसी दौरान प्राधिकरण का नया दफ्तर भी वहीं खोला जाएगा। प्राधिकरण ने इस पहल के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। जमीन लेने से पहले संबंधित गांवों के प्रधानों और लोगों से बातचीत की जा रही है। पिछले सप्ताह एसीईओ पुष्पराज सिंह ने करीब 15 गांवों के प्रधानों और लोगों के साथ बैठक की थी। यह बैठक सेक्टर-96 स्थित प्राधिकरण के दफ्तर में हुई। इसके पहले ओएसडी ने भी किसानों के साथ बैठक की थी।
विज्ञापन

किसानों को बताया गया कि मुआवजा दरों पर शासन से मंजूरी इस महीने के अंत तक मिल जाएगी। मुआवजा दरों को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। इसके बाद गांवों में शिविर लगाकर जमीन लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। किसानों को जमीन देने या मुआवजा लेने के लिए नोएडा आने की जरूरत नहीं होगी। प्राधिकरण के अधिकारी खुद किसानों के पास जाएंगे। प्राधिकरण के ओएसडी क्रांति शेखर सिंह ने बताया कि जमीन अधिग्रहण की कवायद जल्द क्षेत्र में जाकर शुरू की जाएगी। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed