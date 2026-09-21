फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Thar hits couple on a scooter in Greater Noida

सुहाग मिटा, पत्नी लड़ रही जिंदगी से जंग: ग्रेनो में थार ने स्कूटी सवार दंपती को मारी टक्कर, पति की मौत

Mon, 21 Sep 2026 10:06 PM IST
Akash Dubey माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा
माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा Published by: Akash Dubey Updated Mon, 21 Sep 2026 10:06 PM IST
सार

सोमवार शाम ग्रेटर नोएडा वेस्ट में थार की टक्कर से स्कूटी सवार नीरज (40) की मौत हो गई। उनकी पत्नी गंभीर घायल हैं। स्कूटी को टक्कर मारने वाला थार चालक फरार है, पुलिस तलाश कर रही है।

विज्ञापन
Thar hits couple on a scooter in Greater Noida
मौके पर जमा भीड़ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सोमवार शाम तेज रफ्तार थार ने स्कूटी सवार दंपती को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार करीब 40 वर्षीय नीरज की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायल महिला का अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसे के बाद थार चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने थार को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है।

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार सोमवार शाम बिसरख कोतवाली क्षेत्र के इटैड़ा गोलचक्कर के पास नीरज अपनी पत्नी के साथ स्कूटी से जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार थार ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। अस्पताल में उपचार के दौरान नीरज की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, उनकी पत्नी का उपचार जारी है। घटना के बाद थार चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त थार को कब्जे में लेकर उसके पंजीकरण नंबर के आधार पर चालक की पहचान और तलाश शुरू कर दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
पुलिस हादसे की वास्तविक वजह और थार की रफ्तार का पता लगाने के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। फुटेज के आधार पर यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि हादसा किस परिस्थिति में हुआ और टक्कर के समय थार की गति कितनी थी। वहीं बिसरख कोतवाली प्रभारी रंजीत कुमार ने बताया कि घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। पीड़ित पक्ष से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed