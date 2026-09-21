सुहाग मिटा, पत्नी लड़ रही जिंदगी से जंग: ग्रेनो में थार ने स्कूटी सवार दंपती को मारी टक्कर, पति की मौत

पुलिस के अनुसार सोमवार शाम बिसरख कोतवाली क्षेत्र के इटैड़ा गोलचक्कर के पास नीरज अपनी पत्नी के साथ स्कूटी से जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार थार ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। अस्पताल में उपचार के दौरान नीरज की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, उनकी पत्नी का उपचार जारी है। घटना के बाद थार चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त थार को कब्जे में लेकर उसके पंजीकरण नंबर के आधार पर चालक की पहचान और तलाश शुरू कर दी है।